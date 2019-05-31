شكرا لقرائتكم مقرّر للأمم المتحدة يشكو "تعذيباً نفسياً" لأسانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - أ ف ب - | منذ ساعتين في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 16:33

اعتبر مقرر الأمم المتحدة نيلس ميلزر بعد لقائه مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في سجنه، أن "كل عوارض التعذيب النفسي" الذي تعرّض له "خلال سنوات" بادية عليه.



وزار ميلزر، وهو خبير مستقل في المنظمة الدولية وأستاذ في القانون الدولي، أسانج في 9 الشهر الجاري، برفقة خبيرين طبيين مختصين بضحايا التعذيب.

وشدد على "وجوب وقف اضطهاد جماعي لأسانج الآن"، معتبراً انه يواجه "حملة قاسية ومن دون قيود، من ترهيب وتشويه سمعة، ليس فقط من الولايات المتحدة بل أيضاً من بريطانيا والسويد، وأخيراً الإكوادور".

وتابع مليزر أنه بعد "فحص طبي معمق" لأسانج "بدا واضحاً أن صحته تأثرت بشدة من المناخ العدائي الذي تعرّض له خلال السنوات الماضية". وزاد: "إضافة إلى المشكلات الجسدية، يظهر على أسانج العوارض النمطية لتعرّض طويل لتعذيب نفسي وقلق مزمن وصدمات نفسية حادة".

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وتحدث عن "أدلة دامغة وواضحة"، مضيفاً: "تعرّض أسانج عمداً، ولسنوات، إلى أشكال خطرة من العقوبات والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، والتي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا بأنها تعذيب نفسي".

وحذر مليزر من أن ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة سيعرّضه لـ "انتهاكات جدية خطرة لحقوق الإنسان، تطاول حريته بالتعبير"، وزاد: "قد تصل الأمور إلى الحكم بسجنه، وربما بإعدامه، في حال خرجت اتهامات جديدة في حقه مستقبلاً".

أسانج الأسترالي لجأ إلى السفارة الاكوادورية في لندن عام 2012، هرباً من القضاء الاميركي بعد نشر "ويكيليكس" نحو 250 ألف رسالة ديبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية عن نشاطات الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

وأوقف في السفارة في 11 نيسان (ابريل) الماضي، بعدما ألغت كيتو منحه اللجوء. ثم دانته محكمة بريطانية بالسجن 50 أسبوعاً، لخرقه شروط الإفراج الموقت عنه.

وفي السويد، أعيد إطلاق تحقيق حول اتهامه بالاغتصاب عام 2010. كما وجّه القضاء الأميركي 17 اتهاماً جديداً إليه، غالبيتها بموجب قانون مكافحة التجسس.