المالكي: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، أن "الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي".

© REUTERS / Naif Rahma

وتابع: "الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن".

وقال العقيد المالكي إن "ميليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية".

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وأشار إلى أن "السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب"، عارضا فيديو يظهر تدرب الحوثيين على زراعة الألغام البحرية.

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

​وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.