"الحشرة الفتاكة" تهدد الزراعة المصرية

وقال خليفة، إنه من الضروري التصدي لهذه الآفة من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة مكافحة دودة الحشد تشارك فيها كل الوزارات المعنية ونقابة الزراعيين، مع إعداد خارطة طريق تشمل كيفية إدارة أعمال المكافحة ووضع خطط تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه الأهداف، بحسب "بوابة الأهرام".

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وأشار إلى أن "مصر تخوض أخطر المعارك التي تهدد الإنتاج الزراعي والإدارة الجيدة هي طوق النجاة من الأزمة، وأن إدارة عمليات المكافحة للحشرة الفتاكة هو عنوان نجاح مصر في تجاوز أحد أهم الأزمات التي تهدد أحد أهم قطاعات التنمية المستدامة وهو القطاع الزراعي".

وشدد على "ضرورة توفير الاعتمادات العاجلة اللازمة لأعمال المكافحة للسيطرة على دودة الحشد والحد من وصولها إلى مناطق التكثيف الزراعي في الدلتا حتى لا يستفحل الخطر على البلاد".

كما طالب نقيب الزراعيين المصريين بتشكيل لجان فنية تضم أهم علماء مكافحة الآفات في مصر بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، مع الاستعانة بخبرات فنية من الدول التي تصدت لهذه الآفة الخطيرة.