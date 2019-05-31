العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح

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© REUTERS / Leah Millis, POOL New
وأضاف البيان، "يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب"، مشدداً "يعدّ العراق تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مُهمة، ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس أنه يريد التفاهم مع روسيا والصين والجميع وإيران، مضيفا "إيران لو أرادت التحدث فأنا جاهز"، لافتاً أنّ إيران أصبحت بلدا ضعيفا وتريد أن تعقد اتفاقا مع واشنطن، على حدّ قوله.
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