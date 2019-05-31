ويظهر في المقطع المصور جنود أحدهما يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا حتى تختفي بصحبة الجندي وراء تلة.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره في منطقة غير معروفة بمدينة الموصل، شمالي البلاد. ويبدو أن الفيديو الذي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية" سجل ضمن بث مباشر على فيسبوك.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري، ويسيئون لسمعة الجيش العراقي".
وأضافت الوزارة، أن الفريق الغانمي أمر أيضا "بفتح تحقيق فوري بالموضوع أعلاه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن "فيديو فاضح" لمجموعة جنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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