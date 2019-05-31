أعلن القائمون على تطبيق بقالة وادي والذي يوفر خدمات التسوق وتوصيل المقاضي للمستخدمين عن
May 30, 2019لكن في نفس الوقت لن تتوقف خدماته بشكل كامل حيث سيتم دمجها مع خدمات كارفور ليتسنى للمستخدمين الحصول على ما يريدونه بشكل طبيعي عبر سلسلة متاجر التجزئة.
وبإمكان المستخدمين الذهاب إلى موقع كارفور وطلب المنتجات والمقاضي بشكل مشابه لما كان يحدث مع بقالة وادي، وذلك من خلال خدمة البقالة الإلكترونية التابعة لسلسلة متاجر التجزئة التي تمتد في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة.
كان تطبيق بقالة وادي أحد أبرز التطبيقات في مجال توصيل البقالة والطلبات في المملكة ومع الاندماج الأخير ستستحوذ كارفور على أفضلية جديدة في السوق.
التدوينة تطبيق بقالة وادي يعلن النهاية وخدماته تندمج مع كارفور ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق بقالة وادي يعلن النهاية وخدماته تندمج مع كارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.