دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق بقالة وادي يعلن النهاية وخدماته تندمج مع كارفور

أعلن القائمون على تطبيق بقالة وادي والذي يوفر خدمات التسوق وتوصيل المقاضي للمستخدمين عن

لكن في نفس الوقت لن تتوقف خدماته بشكل كامل حيث سيتم دمجها مع خدمات كارفور ليتسنى للمستخدمين الحصول على ما يريدونه بشكل طبيعي عبر سلسلة متاجر التجزئة.

وبإمكان المستخدمين الذهاب إلى موقع كارفور وطلب المنتجات والمقاضي بشكل مشابه لما كان يحدث مع بقالة وادي، وذلك من خلال خدمة البقالة الإلكترونية التابعة لسلسلة متاجر التجزئة التي تمتد في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة.

كان تطبيق بقالة وادي أحد أبرز التطبيقات في مجال توصيل البقالة والطلبات في المملكة ومع الاندماج الأخير ستستحوذ كارفور على أفضلية جديدة في السوق.

التدوينة تطبيق بقالة وادي يعلن النهاية وخدماته تندمج مع كارفور ظهرت أولاً على عالم التقنية.