- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استشهاد فتى فلسطينى خلال محاولته الوصول للصلاة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد طفل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شرق محافظة بيت لحم فى الضفة الغربية خلال محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اطلق عليه الرصاص، عندما حاول تسلق السياج الأمنى وعبور الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة..
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى عبد الله لؤى غيث 15 عاما من محافظة الخليل برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته دخول القدس من منطقة واد الحمص فى بيت لحم.
وأصيب إسرائيليان أحدهما بجراح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، قرب باب العامود فى مدينة القدس، فيما اعتقل جيش الاحتلال المنفذ بعد إطلاق النار عليه وإصابته.
استشهاد فتى فلسطين
استشهاد فتى فلسطينى برصاص الاحتلال
بكاء أقارب الفتى
بكاء ذوى الفتى الفلسطينى
حمل جثمان الطفل
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استشهاد فتى فلسطينى خلال محاولته الوصول للصلاة فى المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.