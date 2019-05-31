شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة 14 أفريقيا لعبور الحدود التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات حرس الحدود التونسي بمحافظة مدنين جنوب البلاد 14 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا بصدد اجتياز الحدود اللّيبية التّونسية بطريقة غير شرعية. Advertisements وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، نشرته وسائل الإعلام، أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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