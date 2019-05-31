تلغراف: روسيا والنظام السوري يستهدفان المراكز الطبية رغم إخطارهما

أنقرة / سلين تميزر/ الخليج 365

قالت صحيفة تلغراف البريطانية، إن قوات النظام السوري وروسيا تواصلان استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في إدلب رغم إخطارهما من قبل الأمم المتحدة، بتلك المواقع.

وأضافت الصحيفة في خبر لها ، أن المؤسسات الطبية الدولية تعمل على مشاركة احداثيات المواقع الطبية مع الأمم المتحدة بهدف حماية تلك المواقع من هجمات النظام والروس، إلا أنهم يواصلون استهداف تلك المواقع.

وأشارت الصحيفة أن الاستهداف المتعمد للمراكز الطبية يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.

Advertisements

وأوضح الطبيب زاهر سحلول رئيس منظمة " MedGlobal" الدولية للصحيفة، أن تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة لم يعد يوفر المزيد من الحماية للمستشفيات، مضيفا أن خطر استهداف المستشفيات زاد خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الخميس، أن النظام السوري وروسيا نفذوا 29 هجوما على منطقة خفض التصعيد خلال الفترة مابين 26 أبريل/نيسان-24 مايو/أيار.

وأضافت أن تلك الهجمات اسفرت عن تدمير 24 مركزا صحيا في المنطقة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، الجمعة، أنه خلال شهر تم استهدف 22 مرفقا صحيا، و6 مراكز دفاع مدني و29 مدرسة و5 أسواق خلفت أكثر من 600 ضحية، ونحو 300 آلاف نازح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.