"الخوذ البيضاء" في الإصدار الجديد للعبة "نداء الواجب"

أنقرة/سيلين تاميزار/الخليج 365

تضمن الإصدار الجديد للعبة الفيديو الأشهر عالميا "نداء الواجب" (Call of Duty)، مشاهد لطواقم الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيضاء) وهم يحاولون إنقاذ المدنيين الجرحى جراء القصف.

والإصدار الجديد للعبة "نداء الواجب: الحرب المعاصرة" التي ستكون في متاجر البيع بتاريخ 25 تشرين الأول/اكتوبر القادم، ستتناول الحرب في سوريا.

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وفي الفيديو التعريفي الذي أعلن عنه أمس الخميس، يظهر أفراد الخوذ البيضاء في مشهدين، أثناء عملهم في ظروف صعبة وأثناء تعرضهم لقصف جوي من الطائرات.

تجدر الإشارة إلى أنّ لعبة نداء الواجب تعد من أشهر الألعاب الحربية في العالم وحازت على العديد من الجوائز، بدأت على أجهزة الكومبيوتر، وهي حاليا مصممة على أشهر منصات الألعاب العالمية.

و"الخوذ البيضاء" هي منظمة دفاع مدني تتألف من آلاف المتطوعين، وتعمل على إنقاذ المدنيين في مناطق النزاع السوري، حسب موقعها على الإنترنت.

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