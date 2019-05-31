اخبار الخليج

سيارات فارهة للبيع.. تصفية 91 سيارة بعشرات الملايين في جدة (صور)

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات فارهة للبيع.. تصفية 91 سيارة بعشرات الملايين في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المحكمة التجارية بجدة عن تصفية أملاك مؤسسة رجل أعمال، وتشمل 91 سيارة فارهة على خلفية دعوى إفلاسه.

وشملت التصفية 82 سيارة بنتلي، و6 سيارات ماكلارين، وسيارة رنج روفر، ويقدر سعرها بعشرات الملايين.

وأعلن أمين الإفلاس “مازن بترجي”، عن تصفية سيارات مؤسسة غسان للسيارات، داعياً الراغبين في الشراء لمعاينة السيارات بالمعرض في شارع سلطان بن سلمان، وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً، وحتى يوم 20 يونيو الشهر المقبل – وفقاً لـ”عكاظ” -.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب قبول طلبات شراء الكراسات يوم 20 يونيو، كما يحق لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشمل جميع السيارات أو سيارة واحدة فقط.

Advertisements

ويشترط على المشتري تقديم شيك مصدق بـ 20% من قيمة العرض المقدم باسم “مؤسسة غسان عبدالرحمن حمد السليمان حساب تصفية”.

bd183243-0c27-48d8-b74a-c4807b8bb0ad

bd183243-0c27-48d8-b74a-c4807b8bb0ad

8cea2f3f-e6fd-4018-a683-40ad86da0c38

8d967372-b037-429e-8a92-e01bbc9ae63d

f4d49c97-a235-4c2a-a9ab-593cb3fece23

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيارات فارهة للبيع.. تصفية 91 سيارة بعشرات الملايين في جدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا