260 ألفا أدوا صلاة آخر جمعة في رمضان بالمسجد الأقصى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدى 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم، وسط قيود إسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 260 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وأضاف الخطيب، في تصريحات صحفية، ما زال المصلون يتوافدون إلى المسجد الأقصى حتى بعد انتهاء صلاة الجمعة من أجل إحياء ليلة القدر في المسجد، وتدفقت هذه الأعداد الكبيرة إلى المسجد رغم الأجواء الحارة جدًا وإجراءات السلطات الإسرائيلية.

Advertisements

وكان عشرات الآف الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ أمس فيما ينتظر أن يبقى الآفًا منهم لإحياء ليلة القدر في المسجد مساء اليوم.

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في أنحاء مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى، وكانت فرق الكشافة ولجان النظام عاونت منذ ساعات الصباح حراس وسدنة المسجد الأقصى في ترتيب الأمور في ساحات المسجد وإرشاد المصلين، كما انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.

وللجمعة الرابعة على التوالي منعت إسرائيل الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية دون سن الأربعين عامًا من المرور عبر الحواجز العسكرية للوصول إلى مدينة القدس واداء الصلاة في المسجد الأقصى، كما حرمت إسرائيل جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.