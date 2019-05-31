شكرا لقرائتكم إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل بتوقيع ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، واشنطن - "الحياة"، أ ف ب | منذ ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 16:31

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل له خريطة جديدة لإسرائيل وقعها بنفسه تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءاً من إسرائيل.



ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن نتانياهو مساء أمس الخميس قوله: "ترامب أرسل لي مع مستشاره جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية". وتابع أن الخريطة المحدثة "أعدتها وزارة الخارجية الأميركية مذيلة بتوقيع ترامب".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتانياهو مع خريطة وزارة الخارجية الأميركية التي استلمها من كوشنر‬ بخط يد ترامب كتبت عليها كلمة جميل "Nice" بالقرب من مرتفعات الجولان المحتل.

والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، لبحث تأثير الإعلان عن انتخابات إسرائيلية جديدة عقب فشل نتانياهو في تشكيل الحكومة والمصادقة على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة، على فرص نجاح خطة السلام الأميركية المعروفة اعلامياً بـ "صفقة القرن".

أكد كوشنر خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئيس الحكومة في القدس المحتلة، على التزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن دولة إسرائيل، فيما شدد نتانياهو على أنه سيواصل التعاون مع الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، وأكد أن "التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، بل إنه سيتعزز".

Advertisements

ووفقًا للقناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن الزيارة تأتي في ظل المخاوف الأميركية من مدى تأثير الإعلان عن انتخابات إسرائيلية جديدة، في أيلول (سبتمبر) المقبل، على فرص نجاح "صفقة القرن" التي ستعلن الإدارة الأميركية عن شقها الاقتصادي خلال أيام.

ولم يتضح مدى تأثير تبكير الانتخابات في إسرائيل على فرص إعلان الإدارية الأميركية عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الاميركية للسلام في الشرق الاوسط لا يزال قائما رغم أن اسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

وقالت الناطق باسم الخارجية مورغان اوتاغوس: "ليس هناك أي تغيير. موعد (المؤتمر) حدد في 25 و26 حزيران" في المنامة.

وقال مسؤول أميركي آخر مشترطا عدم كشف هويته إن مجموعة من العناصر السياسية للخطة سيتم إعلانها "عندما يكون الوقت مناسبا".

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، منذ أشهر لكشف النقاب عن خطة السلام، لكنه قال إنه كان ينتظر الى ما بعد انتخابات إسرائيل في نيسان (أبريل) وكذلك انتهاء شهر رمضان. ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا من أجل إقامة دولة فلسطينية.