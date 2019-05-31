شكرا لقرائتكم مقتل رهينة هولندي احتجزته "أبو سياف" في الفيليبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مانيلا - أ ف ب - | منذ ساعتين في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 16:28

قُتل هولندي من هواة تصوير الطيور، كانت تحتجزه جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش"، خلال اشتباكات بين خاطفيه والجيش الفيليبيي.



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واشار الجيش الى أن إيفولد هورن الذي خطفته جماعة "أبو سياف" عام 2012 من أجل طلب الفدية، أُصيب بجروح قاتلة خلال معركة دامت 90 دقيقة بين جنود والجماعة في معقلها في جزيرة جولو. واشار الى ان "هورن تعرّض لإطلاق نار من أحد حراسه، لدى محاولته الفرار من أبو سياف خلال الاشتباكات".

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية وفاة هورن "في تبادل لإطلاق نار"، مضيفة أنها "تحقق في الملابسات الدقيقة" لوفاته.

وكان هورن توجّه إلى الفيليبين في رحلة لتصوير طيور نادرة في أرخبيل تاوي-تاوي جنوب البلاد، حين خطفه مسلحون وسلّموه إلى "أبو سياف" التي تُتّهم بشنّ أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ الفيليبين، وبخطف أجانب لطلب فدية مالية ضخمة.

ورجّح الجيش أن تكون الجماعة تحتجز فيليبينيين وفيتناميا، مستدركاً انه لا يستطيع تأكيد انهم ما زالوا أحياءً. وأكد أيضاً مقتل مينغايان ساهيرون اليوم الجمعة، مشيراً الى أنها الزوجة الثانية لزعيم "أبو سياف".