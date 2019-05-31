- 1/2
- 2/2
وأوضح روحاني في تصريح لدى مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، في طهران، بأن يوم القدس يمثل مواجهة جميع المسلمين لمعتدي العالم، ويحمل رسالة بأن فلسطين تنبض بالحیاه دائما، وأن القدس للمسلمين، وذلك بحسب وكالة "فارس".
© AP Photo / Vahid Salemi
"إن ثمة مؤامرة جديدة ضد القدس أحيكت من قبل أعداء الإسلام في غضون العامين الماضيين، ولم تحقق نتائج، حيث أن الأعداء اعترفوا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ولم يدعم هذا القرار أي بلد بالعالم سوى بلد أو بلدين صغيرين، فضلا عن اعتراف الأعداء بتبعية هضبة الجولان للكيان الإسرائيلي، الأمر الذي لم يدعمه أي بلد ولا أية منظمة دولية".
وشدد الرئيس الإيراني على أن "صفقة القرن" ستتحول إلى "هزيمة القرن" وستفشل بكل تأكيد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني على مدى 40 عاما يندد بالاستكبار والصهاينة في الشارع، والشعب الفلسطيني يقاوم الاستكبار والصهاينة منذ 71 عاما.
ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.
ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: الانتصار النهائي حليف الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.