السيسي يؤدي مناسك العمرة (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا للسيسي خلال أدائه مناسك العمرة، في مكة المكرمة. وشارك الرئيس المصري، أمس الخميس 30 مايو/ أيار، في القمة العربية الطارئة، التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكة المكرمة، لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.

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