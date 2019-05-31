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© AP Photo / Hussein Malla
وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي تدرب على الحروب المفتوحة وعلى القتال في جبهة تحاكي جبهة جنوب لبنان، وبأن الحرب في لبنان تتطلب التدريب المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي على القتال لأوقات طويلة، وفي أجواء مختلفة، مثل التدريب على الحوادث الكبيرة أو الكوارث المفاجئة.
ونقلت القناة العبرية عن لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريب العسكري ساهم في التعاون الاستراتيجي وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للحرب في لبنان.... تدريبات إسرائيلية مشتركة مع قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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