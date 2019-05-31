كيف تصرف محمد بن سلمان عندما لمح رئيس وزراء قطر بجانبه (فيديو)

ويظهر الفيديو لحظة مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة.
ويذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو/ حزيران، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".
ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة اليوم أيضا.
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