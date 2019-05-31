وزير الدفاع المصري يطالب القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي

وقال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي إن لمصر جيشا قويا قادرا على حمايتها وصون عزتها وكرامة شعبها العظيم، جاء ذلك خلال لقائه ببعض أفراد القوات الخاصة المصرية.
وأضاف وزير الدفاع المصري وفقا لبيان صادر عن المتحدث العسكري المصري أن "القدرة العسكرية هي أحد مكونات قوى الدولة الشاملة والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات والعدائيات والتحديات داخليا وخارجيا".
وأكد أن
"رجال الجيش المصري بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها ومصالحها".
واستعرض وزير الدفاع المصري التحديات وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على أمن مصر القومي، حيث طالب رجال القوات المسلحة بـ"اليقظة والانتباه لخطورة الحملات النفسية المعادية التي تشوه الحقائق وتستهدف تماسك واستقرار الشعوب".
كما طالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.
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