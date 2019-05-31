بالفيديو... الأمن السوري يضبط أسلحة ومسروقات من مخلفات إرهابيي القنيطرة

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن الجهات الأمنية السورية عثرت بالتعاون مع الأهالي على مخازن في مناطق سيطرة مسلحي تنظيم جبهة النصرة قبل طردهم منها".

وأضاف: "تحوي المخازن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة، والرشاشات والبنادق الآلية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والمفخخات والألغام الأرضية والأجهزة المعدة للتفجير عن بعد، إضافة إلى عشرات الآليات والسيارات والشاحنات والرافعات والجرارات الزراعية التي سرقها التنظيم خلال سيطرتها على مناطق مختلفة من ريف القنيطرة".

© Sputnik . Ahmad Kenani Advertisements الأمن السوري يضبط أسلحة ومسروقات من مخلفات إرهابيي القنيطرة

وأشار المراسل إلى أن بعض هذه الأسلحة والأجهزة هي من صناعة غربية ووصلت إلى التنظيمات الإرهابية عن طريق جهات إقليمية.