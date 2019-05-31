دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مبيعات هواتف هواوي في مبيعات هواتف هواوي في السعودية تنمو 58% في شهر رمضان المبارك

أعلنت شركة هواوي السعودية عن نمو كبير في مبيعات الهواتف الذكية في المملكة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قالت أنها حققت نموًا بنسبة 58% خلال هذا العام مقارنة مع الشهر الفضيل من العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المبيعات.

وقالت الشركة في بيانها: “أثمر تفاني شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية والتزامها تجاه الابتكار في تحقيق نسب نموّ استثنائية في مجموعة أعمال المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية منذ بداية شهر رمضان المبارك هذا العام وحتى يومنا هذا بنسب وصلت إلى 58 في المئة عند مقارنتها بنفس الفترة من شهر رمضان الماضي.”

من جانبه عقب نائب رئيس شركة هواوي العربية السعودية، السيد بيل يو، بالقول: “إن الارتفاع في المبيعات في سوق المملكة العربية السعودية هو ثمار الثقة التي تحظى بها هواوي من قبل مستخدمينا وشركائنا وموزّعينا في المملكة”. وأضاف: “ننظر إلى هذا النجاح باعتباره مسؤولية إضافية نحو الاستمرار في توفير هواتف ذكية وابتكارات وخدمات ما بعد البيع ذات جودة عالية. نودّ تقديم امتناننا إلى جميع المستخدمين، الشركاء وشبكة الموزّعين في المملكة، ونحن نثمّن عاليا تفانيهم اللامحدود وحبّهم لـ هواوي”.

ويعتبر السوق السعودي من أكبر أسواق الشركة في المنطقة بأكملها، وقد ساهم ذلك في اختيار المملكة لتكون الوجهة الأولى لهاتف سلسلة Y الجديد HUAWEI Y9 Prime 2019 والموجه للشباب.

التدوينة مبيعات هواتف هواوي في السعودية تنمو 58% في شهر رمضان المبارك ظهرت أولاً على عالم التقنية.