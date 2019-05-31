أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق خدمة اشتراكات اللعب الخاصة بالاكس بوكس Xbox Game Pass لمستخدمي الحواسب الشخصية عبر نظام التشغيل ويندوز.
هذا يعني أن مايكروسوفت ستطلق إصدار خاص من الخدمة لحواسب ويندوز تضم أكثر من 100 لعبة كبداية، بالمقارنة فإن هناك أقل من 20 لعبة كانت متاحة عبر الخدمة على إكس بوكس يمكن لعبها عبر الحواسب الشخصية.
مازال من غير الواضح كم سيكلّف اشتراك الخدمة مقارنة مع مثيلتها على إكس بوكس التي تكلف 9.99 دولار شهرياً لأصحاب أجهزة إكس بوكس، كما لم تكشف الشركة عن موعد إطلاقها رسمياً للمستخدمين.
لكنها ذكرت أسماء بعض الشركات المطورة للألعاب مثل سيغا، Deep Silver، Bethesda، Paradox Interactive بالإضافة إلى مجموعة من المطورين المستقلين.
كما سيحصل المشتركين فيها على بعض المنافع من خلال متجر مايكروسوفت كما يحصل مشتركيها الحاليين على منافع من خلال شبكة إكس بوكس لايف، مثل الحصول على ألعاب من تطوير مايكروسوفت ولعبها مجاناً يوم إطلاقها، مع تخفيضات بنحو 20% على مشتريات الألعاب.
التدوينة مايكروسوفت تعلن عن خدمة اشتراكات اللعب Xbox Game Pass عبر ويندوز ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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