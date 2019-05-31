شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المجر: صعوبة الرؤية تعيق جهود انتشال حطام القارب السياحى المنكوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المجرى ​بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن الرؤية تحت الماء فى موقع غرق القارب السياحى - الذى كان على متنه سياح من كوريا الجنوبية - بنهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست، "صفر من الناحية العملية"، ما يصعب من جهود انتشال الحطام.

وأوضح زيجارتو، عقب لقائه نظيرته الكورية الجنوبية "كانج كيونج-هوا" - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بى. سى" نيوز الأمريكية - أن الحطام يقع على عمق يزيد على 6 أمتار تحت الماء، كما أنه من المتوقع أن تأخذ مياه النهر فى الارتفاع بسبب هطول الأمطار.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الوزيرين زارا موقع الحادث بالقرب من البرلمان المجرى، قبل أن يعقدا محادثات فى وزارة الخارجية، والجدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون فى غرق قارب، كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه بسفينة فى نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.