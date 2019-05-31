شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يبحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى إدلب السورية، واتصالاته الدولية على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى كازاخستان مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف - فى تصريحات له - إن "فلاديمير بوتين ناقش مع المشاركين فى الاجتماع الوضع فى إدلب"، مشيرا إلى أنه تم الإعراب عن القلق إزاء الهجمات المستمرة من قبل الارهابيين المسلحين.

وأضاف أن "الرئيس الروسى أطلع المشاركين فى الاجتماع على الاتصالات الثنائية، التى أجراها مؤخرا، على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى كازاخستان".