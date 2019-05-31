شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر عربة مفخخة وآليات للإرهابيين فى ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة، عربة مفخخة وعدة آليات للجماعات الإرهابية، فضلا عن إحباطها محاولات تسلل لها باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه بلدة "الحويز" التى حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالى عبر عربة مفخخة يقودها إرهابى انتحارى وتعاملت معها بصاروخ موجه ما أسفر عن تدميرها ومقتل الانتحارى والقضاء على عدد من الإرهابيين المرافقين للعربة.

وفى ريف حماة الشمالى، أيضا، وجهت وحدات الجيش ضربات مركزة على تجمعات لإرهابيى "جبهة النصرة" فى محيط "الحويجة" و"شهرناز" و"العنكاوى"، أسفرت عن تدمير عدة آليات وعتاد للإرهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.