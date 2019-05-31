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الأمن اللبنانى يحبط تهريب 50 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عمليتين لتهريب 50 شخصا يحملون الجنسية السورية من بينهم 27 طفلا، إلى داخل الأراضى اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلى، أنها أحبطت عملية تهريب 36 شخصا من سوريا، عبر بلدة (الصويري) فى منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضى اللبنانية خلسة.

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وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد كبار القائمين على عمليات تهريب الأشخاص بين الحدود اللبنانية - السورية، وأحبطت عملية تهريب 14 شخصا من سوريا عبر نفس البلدة، ولفتت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين، والمهرب المقبوض عليه، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

 

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