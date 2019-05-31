شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يعترف بمقتل 1302 مدنى خلال غاراته بسوريا والعراق منذ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر التحالف الدولى بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنين "دون قصد" منذ بدء عملياته فى العام 2014 للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق.
وأشار التحالف - فى بيان، أوردته قناة "فرانس 24" - إلى أنه شن 34.502 غارة بين أغسطس من العام 2014 ونهاية أبريل من العام الجارى، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإنَّ ما لا يقل عن 1302 مدنى قتلوا "دون قصد" نتيجة لتلك الغارات، وأوضح التحالف، أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
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