260 ألفا صلوا الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
أدى 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم، وسط قيود إسرائيلية.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الخليج 365 إن "260 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى ".
وأضاف الخطيب" ما زال المصلون يتوافدون الى المسجد الأقصى حتى بعد انتهاء صلاة الجمعة من اجل احياء ليلة القدر في المسجد".
وتدفقت هذه الاعداد الكبيرة الى المسجد رغم الأجواء الحارة جدا واجراءات السلطات الاسرائيلية.
وكان عشرات الآف الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ أمس فيما ينتظر أن يبقى الآفا منهم لاحياء ليلة القدر في المسجد مساء اليوم.
وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في أنحاء مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة وفي ازقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى.
وكانت فرق الكشافة ولجان النظام عاونت منذ ساعات الصباح حراس وسدنة المسجد الأقصى في ترتيب الأمور في ساحات المسجد وارشاد المصلين.
كما انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.
وللجمعة الرابعة على التوالي منعت إسرائيل الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية دون سن الأربعين عاما من المرور عبر الحواجز العسكرية للوصول إلى مدينة القدس واداء الصلاة في المسجد الأقصى.
كما حرمت إسرائيل جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.
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