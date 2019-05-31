هيئة الإغاثة الإنسانية تقيم مأدبة إفطار للأيتام السوريين في إعزاز

إعزاز/ الخليج 365

أقامت هئية الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) مأدبة إفطار للأيتام السوريين في مدينة إعزاز شمالي سوريا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لهيئة الإغاثة الإنسانية في ولاية كليس جنوبي تركيا، "علي عمران دورمان"، في بيان الجمعة، إنهم أقاموا مأدبة إفطار للأيتام والمحتاجين السوريين في بلدة إحتيميلات التابعة لإعزاز، تحت شعار "معاً رمضان أجمل".

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وأضاف أنهم قدموا طرودا غذائية لـ 250 أسرة، كما وزعوا مستلزمات وحليب أطفال عقب المأدبة.

وأوضح "لقد اجتمعنا اليوم خلال الإفطار مع الأيتام السوريين، شارك فيه نحو ألف طفل".

ويقضي السوريين عيد الفطر التاسع في ظل الحرب منذ بدء الأزمة في بلادهم، حيث يوجد في سوريا أكثر من 600 ألف يتيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.