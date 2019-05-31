استشهاد فلسطيني في مدينة القدس برصاص إسرائيلي

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب يوسف وجيه (18 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأضافت في بيان، الجمعة، وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "وجيه" من قرية عبوين شمالي رام الله.

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وفي وقت سابق الجمعة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني، داخل البلدة القديمة بالقدس، إثر تنفيذه عملية طعن، أصاب خلالها إسرائيليا بجروح بالغة، بحسب الإعلام العبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، بأن إطلاق النار على الشاب جاء "بعد تنفيذه عملية طعن قرب باب العامود، أحد بوابات البلدة القديمة في القدس، أصيب خلالها إسرائيلي يبلغ من العمر 45 عاما"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة أن "إطلاق النار وقع بعد فرار المنفذ من منطقة باب العامود".

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