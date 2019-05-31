النظام يستهدف محيط نقطة مراقبة تركية شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى، براق قره جه أوغلو/ الخليج 365
تعرض محيط نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، الجمعة، لقصف مدفعي من قبل قوات النظام و المجموعات الإرهابية التابعة لإيران.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن قذائف مدفعية سقطت بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10، الواقعة في منطقة جبل الزاوية بريف محافظة حماة الشمالي، جنوب محافظة إدلب.
وأشارت المصادر أن النقطة لم تتعرض لأضرار مادية أو بشرية، مرجحة أن تكون القذائف قد أطلقت من سلسلة جبال في شرقي محافظة اللاذقية ( غرب)، أو من منطقة كريم بريف حماة.
وسبق أن تعرضت نقطة المراقبة المذكورة لاستهداف قوات النظام ثلاث مرات في 29 نيسان/ أبريل و 4 و 12 أيار/ مايو الماضيين.
وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق أستانة.
وعلى بعد بضعة كيلومترات من هذه النقاط، تتمركز قوات تابعة للنظام ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة سوتشي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.
وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه.
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