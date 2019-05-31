كلوب يعلن قائمة #ليفربول لمواجهة توتنهام في #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن مدرب فريق ليفربول “يورجن كلوب” القائمة المستدعاة لمواجهة فريق توتنهام، في مباراة الغد، بدوري أبطال أوروبا. ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة في العاصمة الإسبانية مدريد. وضمت القائمة 23 لاعبًا، هم: أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينيو، جوميز، هندرسون، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، مورينو، ميلنر، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان ديك، فاينالدوم.

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