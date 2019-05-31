الان تتابع الشرطة تصادر تماثيل مقلدة لجياكوميتي من معرض بجزيرة صقلية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
صادرت شرطة حماية التراث الثقافي في إيطاليا، اليوم الجمعة، تمثالين زائفين ينسبان إلى الرسام السويسري ألبرتو جياكوميتي، من معرض في صقلية.
وجاء في بيان للشرطة أنه تبين أن “ستاندنينج نيود” و”ومان وكينج”، هما نسختان زائفتان لقطع جياكوميتي الأصلية وتحملان توقيعين مزورين.
وكانت الأعمال الفنية ضمن مئة تمثال في معرض “سيسلوبيكا- من رودين إلى جياكويمتي” الذي بدأ في 27 مارس ويستمر حتى أكتوبر.
وقال ألفيو جراسو، وهو متحدث باسم رابطة “سيكيليا موزي” الثقافية التي تنظم المعرض، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه ليس لديه تعليق على الحدث في الوقت الراهن.
وفي فضيحة مماثلة، ولكن أكبر، ترجع لعام 2017، صادرت شرطة الفنون أكثر من 12 لوحة مزيفة لأعمال موديلياني من معرض في مدينة جنوة والذي كان مغلقا.
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