الان تتابع حيلة جديدة تخلصك من الإعلانات على جوجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صف مقال نشرته مؤخرا صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، كيفية عمل شركات الإعلانات على تتبع مستخدمي هاتف آيفون، حتى أثناء نومهم، من أجل جمع معلومات عن ميولهم في التسوق.
وتعد بيانات المستخدمين سلعة مهمة هذه الأيام، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، ورغبة المعلنين في الوصول أكبر عدد ممكن من الهواتف للتسويق للمنتجات.
وعلى الرغم من تأكيد شركة أبل على خصوصية مستخدميها، فإن هذه الخصوصية تبدو مخترقة من قبل المعلنين. لكن هناك بعض الطرق البسيطة للتقليل من تتبع الشركات الإعلانية لك عبر الهاتف الذكي.
ومن هذه الطرق، اذهب إلى خانة الإعدادات، واختر “الخصوصية”، ثم اضغط على “الإعلان” (أسفل شاشة الإعدادات)، وشغيل خيار “الحد من تتبع الإعلانات”.
ويمكن للمعلنين استخدام نظام يسمى “البصمة” من أجل تتتبع المعلومات الخاصة بنوع جهازك وطرازه والبيانات الأخرى التي يتم لرصدها بواسطة المتصفح.
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