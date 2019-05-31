انتشال جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "مفارز الغواصين انتشلت جثة جديدة تعود لرجل كبير في العمر من ضحايا حادثة العبارة في منطقة البوسيف ضمن مدينة الموصل".

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وتتمكن فرق الغواصين بين يوم وآخر من العثور على جثث من ضحايا عبارة الموصل الذي راح ضيحتها اكثر 100 شخص في مناطق متفرقة من نينوى.

كان أكثر من 100 مواطنا لقوا مصرعهم غرقا، في مارس/ آذار الماضي، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى أكثر 100 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

وعلى خلفية غرق العبارة، صوت البرلمان العراقي، في جلسته التي عقدها، الأحد 24 مارس/ آذار الماضي، على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، فيما بدأ في جمع الأصوات من أجل حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء.