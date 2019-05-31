دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Call of Duty: Modern Warfare قادمة إلى السلسلة في 25 أكتوبر

بعد طول انتظار، ستأتي لعبة Modern Warfare إلى سلسلة Call of Duty لتقديم تجربة لعب مختلفة كليًا مع نسخة جديدة طورتها Infinity Ward وساهمت Activision بنشرها وتسويقها، وهذه النسخة ستكون متاحة للعب في 25 أكتوبر القادم.

وتعتبر سلسلة Call of Duty من أشهر وأقوى سلاسل الألعاب في مجال إطلاق النيران والمعارك، والنسخة الجديدة من لعبته Modern Warfare لن تكون بعيدة عن طبيعة النسخ الأخرى مع تجربة تتيح للاعبين خوض مغامرة الصراعات في العصر الحديث في مدن أوروبية ومناطق خيالية في الشرق الأوسط.

وسيتمكن اللاعبون من التسجيل للطلب المسبق من أجل الحصول على اللعبة ابتداءً من اليوم ومن ثم سيحصلون على بريستيج لاستخدامه مباشرة في نسخة Call of Duty: Black Ops 4.

وعبر ديف ستوهل، مدير الاستوديو المساعد في Infinity Ward بحديثه: “هذه Modern Warfare جديدة كليًا ومعاد تصميمها من كافة الزوايا والأبعاد، فنحن نرغب بتقديم تجربة انفعالية مستوحاة من عناوين الأخبار العالمية اليوم، حيث تكون القوانين غامضة وأطراف المعركة غير واضحة، وسينضم اللاعبون إلى مجموعة متنوعة من القوات الخاصة الدولية والمحاربين المستقلين لتأدية مهمات مهيبة ومسيطرة في مدن أوروبية شهيرة وساحات شاسعة في مدن خيالية في الشرق الأوسط. ستكون لعبة رائعة ومشوقة، ولا يسعنا الانتظار حتى يجربها جماهيرنا في شهر أكتوبر”.

أما باتريك كيلي، المدير الإبداعي ومدير الاستوديو المساعد في Infinity Ward، فقال: “وضعنا لاعبينا في الاعتبار عند اتخذنا كافة قرارات التصميم. وأخذنا مع إطلاق نسخة Modern Warfare خطوات لتوحيد مجتمع اللاعبين. فنخطط أولًا لأن يلعب اللاعبين نسخة Modern Warfare معًا سواء على الكومبيوتر أو منصات تشغيل الألعاب الأخرى. ثانيًا، سنُلغي اشتراك تذكرة الموسم (season pass) لنتمكن من توفير المزيد من الخرائط والمحتوى المجاني وكذلك أحداث ما بعد الإطلاق لجميع اللاعبين. وهذه البداية فقط، وهناك المزيد بانتظار اللاعبين في المستقبل”.

يُذكر أن المهتمين باللعبة في جميع أنحاء العالم سيتمكنون من تجربتها عند الإطلاق في 25 أكتوبر، حيث سيشمل الإطلاق منصات PS4 وXbox One، بجانب نسخة متكاملة للكمبيوتر تم تطويرها بالتعاون مع Beenox.

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التدوينة لعبة Call of Duty: Modern Warfare قادمة إلى السلسلة في 25 أكتوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.