شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال أثناء محاولته عبور الحدود لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول إسرائيلى وشهود فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيًا عمره 16 عاما، اليوم الجمعة، عندما حاول تسلق السياج الأمنى وعبور الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود فلسطينيون لـ"رويترز"، إن الفتى حاول تسلق السياج بالقرب من بيت لحم لينعم بفضل الصلاة فى القدس خلال شهر رمضان، وأعلن مسئولون فلسطينيون بقطاع الصحة، أن الفتى توفى نتيجة الإصابة بعيار نارى، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بطلق نارى أيضا.

فيما، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن القوات أطلقت النار على فلسطينى حاول التسلل إلى داخل إسرائيل عن طريق تسلق السياج مضيفا أنه يجرى التحقيق فى الحادث.

Advertisements