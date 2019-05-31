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رئيس أركان الجيش العراقى يأمر بإيقاف واعتقال مجموعة من الجنود فى الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا قالت فيه إن رئيس الأركان الفريق أول ركن عثمان الغانمي أمر بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين "أساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت شبكة سكاى نيوز عربية، الجمعة، إن مقطع مصور أظهر عددا من الجنود أحدهما يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندى آخر لوالدته التى انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا حتى تختفى بصحبة الجندى وراء تلة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره فى منطقة غير معروفة بمدينة الموصل، شمالى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن "الغانمى وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي العسكرى، ويسيئون لسمعة الجيش العراقى".

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