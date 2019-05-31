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صحيفة الخليج الإلكترونية
اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل كريستيان غروس المدير الفني للفريق من منصبه وذلك بعد انتهاء مباراتهم أمام الانتاج الحربي بالدوري .
وكان الزمالك اهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على الفوز بلقب الدوري المصري وذلك بعد تعادله 1-1 مع الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة 31 من المسابقة.
ووصف رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية غروس بالمدرب الفاشل مؤكدا ان الأمر انتهى بالنسبة له ورحل عن الزمالك ولم يتم تجديد عقده .
وكشف مرتضى عن تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق بداية من اليوم على أن يقوم بتشكيل الجهاز الفني بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر #غروس يرحل عن #الزمالك وخالد جلال الاقرب لتولي المهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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