رسميا.. انتر يتعاقد مع #كونتي لمدة 3 مواسم

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن انتر ميلانو عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً للفريق لمدة 3 سنوات خلفاً للوتشاينو سباليتي الذي رحل أمس الخميس.
وسبق لكونتي قيادة يوفنتوس لـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي قبل أن يرحل لتدريب منتخب إيطاليا في يورو 2016 ومنها إلى تشيلسي وفاز معهم بلقب البريميرليج وكأس إنجلترا.
ومن شأن تدريب كونتي للانتر إشعال الغضب عند جماهير يوفنتوس خاصة أنه واحد من أساطير النادي عبر التاريخ وتدريبه للنيرادزوري سيعتبروها خيانة.
ويحاول الفريق اللومباردي صناعة تاريخ جديد تحت قيادة مدرب البلوز السابق، حيث يطمع لاستعادة الأمجاد الغائبة منذ رحيل جوزيه مورينيو عام 2010.
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