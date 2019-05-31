الخدمة_المدنية: اعتماد اختبار #القدرة_المعرفية ابتداءً من مطلع صفر المقبل

الخليج - واس

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار “القدرة المعرفية” كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة؛ حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداء من 2/ 2/ 1441هـ الموافق 2/ 10/ 2019م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار “القدرة المعرفية” لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة أن مَن سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون في التقدم على المفاضلات الإدارية، التسجيلَ وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس؛ علمًا بأنه تم التنسيق لإتاحة الاختبار خلال الفترات التالية: الفترة الأولى: ابتداء من 28/ 10/ 1440هـ الموافق 1/ 7/ 2019 وحتى 2/ 11/ 1440هـ الموافق 5/ 7/ 2019 (رجال ونساء). الفترة الثانية: ابتداء من 13/ 1/ 1441 الموافق 12/ 9 2019 وحتى 16/ 1/ 1441 الموافق 15/ 9/ 2019 (نساء فقط). الفترة الثالثة: ابتداء من 28/ 5/ 1441هـ الموافق 23/ 1/ 2020 وحتى 1/ 6/ 1441 الموافق 26/ 1/ 2020 (رجال ونساء).