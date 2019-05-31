برشلونة جاهز لضم جريزمان غدا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن برشلونة سيدفع 120 مليون يورو قيمة فسخ التعاقد في عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد.
وسيكون هذا الشرط متاحاً للتفعيل بداية من يوم 1 يونيو.
وما زال النادي الكتالوني لم يتوصل لاتفاق مع جريزمان على قيمة ومدة العقد، إلا أن موندو ديبورتيفو أشارت أن الأخير سيقبل بالشروط التي عرضت عليه من إدارة النادي الكتالوني الصيف الماضي، ورفضها الفرنسي مقرراً البقاء مع الروخيبلانكوس.
ويبدو أن البلوجرانا استقر على النجم الفرنسي كتوقيعه السوبر للموسم المقبل، خاصة أن اللاعب مرحب به من طرف المدرب إرنيستو فالفيردي الذي أصر على ضمه العام الماضي.
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