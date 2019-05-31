إصابة إسرائيليين بعملية طعن في القدس

وأوضح الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن رجلا (50 عاما) طعن بإصابات خطيرة في الرقبة والكتف، ومعه صبي (16 عاما)، وإصابته بسيطة، وبأن الطاعن، فلسطيني (19 عاما) قد قتل على يد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري العبري أن بلدة القدس القديمة قد تحولت إلى ثكنة عسكرية في الجمعة الأخيرة من رمضان، وأظهرت مقاطع فيديو جنود الجيش الإسرائيلي، وهم يطالبون أصحاب المحال التجارية بإغلاقها، فيما جرى إغلاق أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، قبل أن يعاد فتحها والسماح بمرور المصلين إلى الأقصى.

ونشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، قال فيها:

هجوم إرهابي وحشي في جمعة رمضان الأخيرة: إصابة إسرائيليين أحدهما في حالة حرجة، نتيجة تعرضهما لعملية طعن إرهابية، ارتكبت على يد إرهابي فلسطيني في باب العامود، وخارج كنيس يهودي بأورشليم.