بيسكوف: روسيا وتركيا تؤيدان وقف إطلاق النار في إدلب

وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، لا يمكننا التحدث عن أي اختلافات…في الواقع، من الضروري وقف إطلاق النار في إدلب، من الضروري ضمان وقف الإرهابيين لإطلاق النار على الأهداف المدنية، وكذلك على بعض المواقع التي يوجد بها عسكريونا، بما في ذلك حميميم".

وأشار بيسكوف إلى أنه وفقا للاتفاقية التي تم التوصل إليها مسبقا، هذه مسؤولية الجانب التركي:

"وهنا يجب الإشارة إلى أنه وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي هذه مسؤولية الجانب التركي. وهنا طبعا أعمال زملائنا الأتراك مهمة وكذلك التعاون بين روسيا وتركيا من أجل الوصول إلى هذه الأهداف".

وأوضح بيسكوف أنه في المقام الأول نحن نتحدث عن إدلب، طبعا هناك تجمع للمسلحين، الذين يقومون بهجمات من هناك".