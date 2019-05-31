الأمم المتحدة تعلن موقفها من المشاركة في مؤتمر البحرين

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر، الخميس: "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص" المؤتمر، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"..

وكان الناطق صرح أولا أن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد، في 25 و26 يونيو/حزيران في المنامة، لكنه لن يحضر

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الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد أن ملادينوف لم يدعَ إلى المؤتمر.

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، منذ أشهر لكشف خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في يونيو/حزيران في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لا يزال قائما رغم أن إسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.