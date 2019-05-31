شاهد... ابن سعد الحريري بالزي السعودي في قمة مكة

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر نجل الحريري وهو يقف بجوار والده الذي كان يصافح الرئيس العراقي برهم صالح، خلال قمة مكة.

يشار إلى أن الحريري كان قد احتفل في جو عائلي، الأسبوع الماضي، بتخرج نجله الأكبر حسام الدين من مدارس نجد في الرياض.

​وظهر الحريري إلى جانب عائلته في أكثر من صورة لا سيما مع نجله حسام الذي ارتدى الزي السعودي.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.