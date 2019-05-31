وزير خارجية قطر يوضح سبب مشاركة بلاده في قمة مكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مشاركة بلاده في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة تأتي انطلاقا من دعمها العربي الإسلامي المشترك.

وأضاف وزير خارجية قطر في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ان قطر حريصة على أمن و استقرار المنطقة و خدمة مصالح شعوبها. وختم تغريدته، بأن "التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الاقليمي".

تأتي مشاركة دولة #قطر في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة انطلاقاً من دعمها للعمل العربي الإسلامي المشترك و حرصها على أمن و استقرار المنطقة و خدمة مصالح شعوبها. التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الاقليمي.

محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 30 May 2019