شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ردع المتشددين فى إدلب السورية مسئولية تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن منع المتشددين فى إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية مسؤولية تقع على عاتق تركيا.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، ردا على سؤال عن اقتراح من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتنفيذ وقف لإطلاق النار فى إدلب.

وأدى هجوم للحكومة السورية بدعم من موسكو على شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، فى أخطر تصعيد للحرب منذ الصيف الماضي، إلى نزوح نحو ربع مليون نسمة فى المنطقة وهى آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة.

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