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© Sputnik . Mikhael Klimentyev
وتابع البيان: "ندعو إلى تطوير وتعزيز القدرات العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع المجالات ونطالب السلطات الثلاث بدعم هذا الأمر في أي جهة تحتاجها".
وشارك الملايين من الشعب الإيراني وجميع المسؤولين في إيران وبعضا من الشعوب الإسلامية الأخرى في هذه المسيرات.
وأطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في أنحاء البلاد شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس.
يذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الإمام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات يوم القدس في إيران تندد بـ"صفقة القرن" ومؤتمر البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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