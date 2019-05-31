ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع إحياء يوم القدس العالمي، جاء فيها أن المنظمات الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بإحيائها لهذا اليوم، "فهي تشكل اعترافًا بولائها المطلق لأيديولوجية وطريقة إيران الشيعية نحو القدس".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني تتحالف مع "عدو يحتل 4 عواصم عربية"، مدعيا أن المقاومة هي "مقاولة"
وقال أدرعي:
من يحتل 4 عواصم عربية لا يمكن أن يحرر القدس.
ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.
ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر مع احتفالات يوم القدس العالمي… إسرائيل تسخر من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.