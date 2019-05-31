مع احتفالات يوم القدس العالمي… إسرائيل تسخر من إيران

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع إحياء يوم القدس العالمي، جاء فيها أن المنظمات الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بإحيائها لهذا اليوم، "فهي تشكل اعترافًا بولائها المطلق لأيديولوجية وطريقة إيران الشيعية نحو القدس".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني تتحالف مع "عدو يحتل 4 عواصم عربية"، مدعيا أن المقاومة هي "مقاولة"

وقال أدرعي:

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من يحتل 4 عواصم عربية لا يمكن أن يحرر القدس.

ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.

ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.